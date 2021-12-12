Otomobil bariyer çarptı, yavaşlayan araçlara çarpmamak için frene basıp ağaca çarpan sürücü yaralandı: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde köprülü kavşakta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kız kardeş yaralandı. Kazanın meydana geldiği yere 100 metre mesafede önünde yavaşlayan araçlara çarpmamak için frene basıp ağaca çarpan sürücü de yaralandı.

İlk kaza D 400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Sultan Kidik'in kullandığı 07 HPJ 89 plakalı otomobil Manavgat Çevre yolunda Sorgun otogar köprülü kavşağı girişinde kontrolden çıkıp bariyer çarptı .Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sultan Kidik ve otomobilde yolcu olarak bulunan Kız kardeşi Ülkü Kidik yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

100 metre mesafede ikinci kaza

Trafik ekipleri kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, 100 metre geride yeni bir kaza meydana geldi. Aynı istikamette seyir halindeki Mustafa Durgut'un kullandığı 09 ADC 040 plakalı otomobil kaza nedeniyle önünde giden araçlara çarpmamak için frene basınca yoldan çıkıp yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Kazada araç içerisinde sıkışan araç sürücüsü vatandaşların yardımıyla araçtan çıktı. Yaralanan Mustafa Durgut 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.