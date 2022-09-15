İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil içinde uyuşturucu madde kullanan 5 kişi yakalandı

Antalya’da araçta uyuşturucu madde kullanan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya'da araçta uyuşturucu madde kullanan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Üzerlerinde çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde çıktı.


Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şüpheli şahıslar yönelik çalışma başlattı. Yapılan denetimlerde araç içerisinde uyuşturucu madde kullanan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Araçta bulunan K.M.G., S.Ö, B.Ö, A.G, ve V.K.'nın üstünde ve araçta yapılan aramalarda 5 gram metamfetamin, 3 gram kokain, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.