Otomobil iki köprünün arasına uçtu: 2 yaralı

Antalya'da otomobilin iki köprü arasına uçması sonucu meydana gelen kazada biri kadın 2 kişi yaralandı.

Kaza, 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 06 ECT 56 plakalı Ford marka otomobil, kaygan yolda hakimiyetini kaybederek, Cırnık Köprüsü'nün bariyerlerine çarptıktan sonra iki köprünün arasına uçtu. Kazada otomobil hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan bir kadın yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.