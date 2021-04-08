Otomobil ile bisikletin çarpıştığı kaza sonrası çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı

Antalya'da bir kişi dün 300 bin TL'ye aldığı otomobiliyle, bir bisikletle çarpıştı. Kazada otomobilin ön camı zarar görürken, sürücüler arasındaki kavgaya çevredeki vatandaşlar da karışınca polis alarma geçti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 10.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol ile 720 Sokak kesişiminde meydana geldi. Bekir S.'nin kullandığı 07 ANU 211 plakalı otomobil ile bir bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsünün kafası otomobilin ön camına çarptı. Kask nedeniyle otomobilin ön camı hasar gördü. Araçtan inen Bekir ve Hüseyin S. kardeşler, ağzından hafif yaralanan bisiklet sürücüsünü hastaneye götürmek istedi. İddiaya göre bisiklet sürücüsü, iki kardeşe hakaret edince tartışma başladı. Tartışmaya çevredeki vatandaşlar da karışınca kavga büyüdü. Esnaf durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Polis kalabalığı güçlükle dağıtırken, bisiklet sürücüsü ve iki kardeş ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bekir S.'nin otomobilini dün 300 bin TL'ye aldığı öğrenildi.

Bekir ve Hüseyin S.'nin babaları Mustafa S., "Benim çocuklarıma saldırmışlar. Kaza anında buradaydım. Arabaya vurduğunda bisikletlinin kafası cama geldi. Ağzında yüzünde kanama oldu. Hastaneye götürelim dedik, elini yüzünü yıkadı. Buradaki insanları kışkırtıyor, kavga oluyor. Hastaneye götürülmez mi araba nedir. Can önemli can. Araba dün 300 bin TL'ye alındı” diye konuştu.