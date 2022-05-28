Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Finike ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yolcu olarak bulunan bir kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Hasyurt Mahallesi Antalya-Muğla D-400 karayolu üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tuncay Çakıroğlu (27) yönetiminde bulunan 07 AVF 914 plakalı motosiklet, Finike ilçesi istikametinden Kumluca ilçesi istikametine seyir halinde olduğu esnada aynı yönde seyir halinde olan Z.S.Y.'nin (28) kullandığı 07 ALD 486 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, motosikletle yolcu olarak bulunan E.T. (27) ağır şekilde yaralanarak sağlık çalışanları tarafından Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise olay yerinde gözaltına alındı.