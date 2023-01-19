İhlas Haber Ajansı

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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Antalya’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Okyanus (49) idaresindeki 07 NVT 27 plakalı otomobil seyir halindeyken, Hasan Şener (49) yönetimindeki 07 UH 974 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Şener, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Şener'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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