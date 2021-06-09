Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Kafeler Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sağ şeritte seyretmekte olan Alime Beyza Özgür, kullandığı 07 ANM 973 plakalı otomobille yolun solunda bulunan 4520 sokağa dönmek isterken, Hisar Caddesi istikametine gitmekte olan Ali Özden'in kullandığı 27 SS 771 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada, ayağından yaralanan motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlatırken, motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.