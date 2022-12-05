Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Remzi Güven Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Şelale Mahallesi 3044 sokak istikametine gitmekte olan Selami Küçükkara'nın kullandığı 07 AGH 811 plakalı otomobil, Remzi Güven ve Mehmet Akif Ersoy caddelerinin kesiştiği kavşakta Yunus Yılmaz'ın kullandığı 07 LTR 73 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yunus Yılmaz, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.