Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazi Mahallesi Fahri Leylek Sokaktan çarşı istikametine seyir halinde olan O.N.Y. idaresindeki 07 UF 090 plakalı otomobil ile Öz Sokaktan hal istikametine seyir halinde olan A.E. idaresindeki 07 UN 160 plakalı motosiklet çarpıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü A.E. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedavi altına alındı.