Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Antalya'da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesinde gece saat 01.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.Ç. idaresindeki 07 T 1680 plakalı ticari otomobil, Ramazan Y. idaresindeki 15 ABP 941 plakalı motosikletin ile çarpıştı.

Kaza sırasında motosiklet sürücüsü Ramazan Y. ve motosiklette bulunan kadın yolcu yaralanırken sürücü Ramazan Y.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Çevredeki vatandaşların durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Geçici olarak bir şeridi trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan otomobil ve motosikletin karayolundan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.