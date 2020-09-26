Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametine giden Ahmet Şahan'ın kullandığı 07 BZL 98 plakalı otomobil ile sanayideki işinden evine dönmek isteyen Durmuş Ay'ın kullandığı 07 YSS 04 plakalı motosiklet, sanayi kavşağında çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Durmuş Ay, tedavi için ambulansla hastaneye kaldırılırken, motosiklette bulunan arkadaşı Murat Evren Koca ise ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.