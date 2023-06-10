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Otomobil ile motosiklet çarpıştı:1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1030 sokaktan 1016 sokak istikametine gitmekte olan Mehmet Açıkgöz'ün kullandığı 07 B 1165 plakalı otomobil, 1017 sokağa çıktığı sırada 1017 sokakta seyir halindeki Mustafa Avcı'nın kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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