İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil ile otobüs çarpıştı, bir kişi ağır yaralandı

Antalya’nın Serik ilçesinde otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı.


Kaza, D-400 karayolu yukarı kocayatak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Yıldız'ın kullandığı 07 ANZ 81 Plakalı otomobil ile Ömer Bülent Başdemir yönetimindeki 60 TS 075 plakalı yolcu otobüsü kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Mehmet Ali Yıldız ağır yaralı olarak Serik Devlet hastanesine götürüldü.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.