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Otomobil ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı: 4 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi kazada yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi kazada yaralandı.


Kaza, Antalya-Manavgat D-400 kara yolu Gültepe Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ramazan Adak'ın kullandığı 68 AAS 979 plakalı otomobil, Gültepe Kavşağı'ndaki trafik lambalarında kırmızı ışıkta beklemekte olan Kader Aksoy'un kullandığı 07 AGP 376 plakalı araca arkadan çarptı.


Çarpmanın ardından hurdaya dönen 68 AAS 979 plakalı otomobilin sürücüsü Ramazan Adak'ın yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan Uğur Adak, Ümit Adak ve Onur Avcı yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

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