İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Otomobil kamyonetle çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı

Antalya’nın Akseki ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.


Kaza Akseki-Manavgat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Balcı (45) idaresindeki 42 P 0487 plakalı otomobil, havanın yağışlı ve kaygan olması nedeni ile Manayıt mevki'inde karşı yönden gelmekte olan olan Ramazan Üstündağ (22) yönetimindeki 42 Y 5967 plakalı kamyonet ile çarpıştı.


Kazada, otomobil sürücüsü Balcı ve otomobilde bulunan Ayşe Koca (30), Emine Balcı (41) Emre Balcı (17), kamyonette bulunan sürücünün annesi Fatma Üstündağ yaralanırken, kamyonet sürücüsü Üstündağ ve otomobilde bulunan Mustafa Mert Göktaş (16) yara almadan kurtuldu. Otomobilde bulunan yaralılardan bazıları Büyükşehir Belediyesi Akseki itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat'ta çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe Koca ve Emre Balcı'nın durumlarının ağır olduğu bildirildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.