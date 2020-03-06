Otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Manavgat-Akseki D-695 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat'a seyir halindeki Yaşar Demirci'nin kullandığı 40 AP 015 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelmekte olan Muhammet Yaşar'ın kullandığı 07 B 3018 plakalı kamyona çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yaşar Demirci ile otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Atanur Demirci yaralandı. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 66 yaşındaki Atanur Demirci yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından yaklaşık 30 dakika trafiğe kapatılan Antalya-Konya D-695 kara yolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.