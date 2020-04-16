Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara, arkadan gelen otomobil çarptı. 4 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı MOBESE kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi D-400 karayolu üzerine meydana geldi. Antalya yönüne giden sürücüsünün A.H.T. (28) 07 AFY 130 plakalı otomobil, Emniyet Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen 07 UZ 066 plakalı kamyonet ile 07 ACT 348 plakalı ve 07 NZS 07 plakalı otomobillerle çarpıştı. Kazada A.H.T. ile 07 ACT 348 plakalı aracın sürücüsü Salim T. (61) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla ilçedeki hastanelere götürdü. Kaza nedeniyle yolda trafik tek şeritten sağlanırken, araçların kaldırılması ve yol temizliği sonrası ulaşım normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı ise Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına saniye saniye yansıdı.