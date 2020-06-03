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Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza saat 11.00 sıralarında İtfaiye Kavşağı'nda meydana geldi. İlçe merkezinden Anamur istikametine doğru seyir eden 44 ABV 262 plakalı aracın sürücüsü Ramazan Budanur, hatalı sollama yapan araca çarpmamak için direksiyonunu sağa kırdı. Araç, bu sırada sağ şeritte seyreden 07 UY 738 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Şen (59) ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kazaya karışan motor otoparka çekildi.

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