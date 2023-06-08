Otomobil önce kaldırılma ardından ağaca çarptı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halindeki otomobil önce kaldırıma ardından ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı Otogar mevkiinde meydana geldi. 07 FFJ 36 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce kaldırıma sonra ağaca çarparak durdu. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü E.A. aracının içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinde sıkışan sürücü E.A., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.