İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil palmiyeye çarptı, sürücü yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin palmiyeye çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin palmiyeye çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, Sorgun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Şemsit'in kullandığı 07 HEA 14 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.