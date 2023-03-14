Otomobil palmiyeye çarptı, sürücü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin palmiyeye çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Sorgun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Şemsit'in kullandığı 07 HEA 14 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.