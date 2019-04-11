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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil 4 metrelik şarampole yuvarlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil 4 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.


Kaza Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çevre yolu istikametinden Manavgat Anaokulu istikametine seyir halindeki Arzu Y'nın kullandığı 34 KJH 85 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.


Kazada yaralanan ve ambulans ile hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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