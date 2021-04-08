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Otomobil sürücüsü, tartıştığı motosiklet sürücüsünün kafasına kask ile vurdu

Antalya’da bir otomobil sürücüsünün trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü kask ile darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da bir otomobil sürücüsünün trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü kask ile darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi Burhanettin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya motosikletli ve otomobilli iki grup trafikte tartıştı. Araçlarını sağa park eden gençler arasındaki tartışma kaldırımda da devam etti. Motosikletteki kaskı alan otomobil sürücüsü genç, hakaretler ederek kask ile motosiklet sürücüsünün başına vurdu. Elinde kask olan genç, motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan kişiye ise kaskla vuramayınca tokat attı. Bir süre daha hakaret ve küfürlerine devam eden saldırgan genç, motosiklet sürücüsünün kafasına kaskı atarak arkadaşlarıyla otomobile binip bölgeden uzaklaştı. Kasklı kavga anını ise apartmandaki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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