Otomobil sürücüsünün çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklete çarpan otomobil kaçtı. Motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat Çevreyolu, Zübeyde Hanım Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Soner Ateş'in kullandığı 07 BAU 179 plakalı motosiklete plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kırmızı renkli bir otomobil çarptıktan sonra durmayacak yoluna devam etti.

Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletin altında kalan, kolundan ve ayağından yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.