İhlas Haber Ajansı

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Otomobil takla attı: 2'si ağır 3 yaralı

Antalya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı.

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.



Kaza, Alanya ilçesi Mahmutseydi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.G., 07 NPE 86 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan otomobil metrelerce sürüklenmesinin ardından bir ağaca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sürücü E.G., yolcu konumunda bulunan F.E.C. ve T.Ü. yaralı olarak çevre hastanelere kaldırıldı. Sürücü E.G. ve F.E.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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