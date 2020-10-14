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Otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, Korkuteli-Bucak karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bucak istikametinden Korkuteli istikametine giden Celal Sarıcalar idaresinde 07 RF 982 plakalı arkasında saban olan traktöre, Osman Ayhan idaresindeki 07 HN 691 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada, otomobil içerisinde bulunan sürücü Osman Ayhan ve Cengiz Ayhan ile traktör sürücüsü Celal Sarıcalar yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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