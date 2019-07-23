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Otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Antalya’da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 2 kişi otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Antalya'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 2 kişi otomobil çarpması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi'nden Manavgat Köprüsü istikametine seyir halindeki T.Y., yönetimindeki 07 LJC 61 plakalı otomobil, yaya geçidindeki yayalara çarptı. Yaralılar Hüseyin E. ve Ayşe A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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