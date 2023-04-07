Otomobilde 252 kilogram kaçak siyah çay ele geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde şüphe üzerinde bir araçta yapılan aramada 252 kilogram fatura belgesiz kaçak siyah çay ele geçirildi.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gazipaşa ilçesinde durduran araçta yapılan kimlik kontrolünde araç şoförü A.B. ve yolcu İ.B. isimli şahısların şüpheli hareketlerde bulunması üzerine araçta arama yapıldı. Yapılan aramada; 252 kilogram fatura belgesiz kaçak siyah çay ele geçirildi. Meydana gelen olay ile ilgili şahıslar hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.