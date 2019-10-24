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Otomobilde bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Antalya’da, eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiyi otomobilde silahla yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'da, eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiyi otomobilde silahla yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi'nde meydana gelen olayda, Y.A., eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği 07 ADF 729 plakalı otomobildeki N.G.'yi silahla yaralamıştı. Şüpheli Y.A., olay yerinden halk otobüsüyle kaçtı. Yaralı N.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polislerin kendisini takip ettiğini anlayan Y.A., otobüsten inip saklandığı bir apartmanın bodrum katında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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