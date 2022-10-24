Otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletin otomobile arkadan çarptığı trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza, Gazipaşa'nın Korubaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Şükrühan S. idaresindeki 07 UZ 587 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan Uğur D. idaresindeki 16 AEV 762 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, devrilen motosikletten parke zemin üzerine düşen motosiklet sürücüsü Şükrühan S. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.