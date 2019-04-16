Otomobile çaptı, sağ ön tekeri koptu, 200 metre ileride durabildi

Yaralanan otomobil sürücüsü ve beraberindekilerin, yoldan geçen bir araca binerek olay yerinden ayrıldığı iddia edildi.

Kaza Antalya-Alanya D-400 Karayolu, Manavgat Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Z.Ç.'nin kullandığı 16 ACH 537 plakalı otomobil, sanayi köprülü kavşağı girişinde şiddetli yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra 100 metre ileride yolun sağında durabildi.

Kaza yapan araca, aynı istikamette seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 07 AFL 248 plakalı araç çarptı. Aşırı hızlı olduğu tahmin edilen araç, üst geçidin sol tarafında bulunan bariyerlere de çarparken, sağ ön lastiği koparak bariyerlerde kalmasına rağmen yaklaşık 200 metre ileride yine bariyerlere çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar, araçta bulunanların kazanın ardından yoldan geçen bir araca binerek uzaklaştıklarını belirtti. Kaza yerine gelen trafik ekipleri, gerekli incelemeleri yaparken sürücü belgesi bulunmadığı belirlenen 16 ACH 537 plakalı otomobilin sürücüsü Z.Ç.'ye cezai işlem uyguladı.