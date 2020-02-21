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Otomobile çarpan kamyonet, devrilerek 30 metre sürüklendi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobile çarpan kamyonet devrilerek yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobile çarpan kamyonet devrilerek yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada kamyonetin içerisinde bulunan bir kişi yaralandı.


Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya'dan Manavgat istikametine seyir halindeki Ali Doğan'ın kullandığı 07 HTV 82 plakalı kargo taşıyan kamyonet, Ilıca Kumköy kavşağına geldiği sırada Veli Süer'in kullandığı 62 AAC 161 plakalı otomobile çarpıştı. Kamyonet, çarpmanın şiddetiyle devrilirken, 30 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada, kamyonetin içerisinde bulunan Ümmühani Doğan yaralandı. İhbarın üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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