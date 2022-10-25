Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kazanın, motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobile yandan çarpması sonucunda meydana geldiği bildirildi.

Kaza, Taşağıl Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Beydiğin istikametinden Karaevli istikametine gitmekte olan Selim Muratoğlu'nun kullandığı 06 AAS 834 plakalı otomobil ile Burak Duman'ın kullandığı 07 YLP 23 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobilin sağ arka kapısına çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Burak Duman, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Murat Duman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.