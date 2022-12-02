Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi metrelerce savruldu

Antalya'nın Kepez ilçesinde yan yana seyir halinde olan iki motosikletten biri otomobile çarptı. Kazada motosiklet üzerindeki 2 kişi metrelerce savruldu.

Kaza, Kepez ilçesi Varsak bölgesinde meydana geldi. Yan yana seyir halinde bulunan iki motosikletten biri, kontrolsüz kavşaktan geçerken otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinde bulunan 2 kişi metrelerce savruldu. Yanda ilerleyen diğer motosiklet sürücüsü ise otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yan yana giden iki motosikletten birinin otomobile çarptığı ve 2 şahsın yola savrulduğu anlar yer aldı.