Otomobile saklanan kedi sanayide parçalar sökülerek kurtarıldı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yavru kedi girdiği araçtan itfaiyenin yaklaşık bir saatlik operasyonuyla çıkarılamayınca sanayide arabanın farklı noktalarından parçalar sökülerek kurtarıldı.

Park halindeki araçtan kedi sesi geldiğini duyan Ali Kartal, 1,5 saatlik uğraşın ardından kendi çabalarıyla kediyi çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce aracın motor kısmına baktı ancak kediyi bir türlü çıkartamadı. İtfaiye ekiplerinin ulaştığı araç sahibi otomobili sanayiye götürerek, tamirhanede aracı askıya aldırdı. Aracın kaputunun açılmasıyla saatler süren bir mücadele başladı. Otomobilin farklı noktalarından parçalar sökülerek kedi kurtarılmaya çalışıldı. Ancak korktuğu için bir türlü saklandığı yerden çıkmayan yavru kedi uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı. Minik kedi yere bırakılmasıyla hızla gözden kaçarak kayıplara karıştı.

Ali Kartal, “Çevrede kedi sesi geliyordu. Biz de aşağı indik ve baktığımızda arabanın içinden geldiğini anladık. Çevrede yaptığımız araştırmada sahibini bulduk ve uzun süren mücadele sonucu sanayide araç alttan sökülerek kurtardık. Bizleri çok uğraştırdı ama kurtardığımız için çok mutluyuz” dedi.