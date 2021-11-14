İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobile sığmayan bisikletin tehlikeli yolculuğu

Antalya-Döşemealtı yolunda, otomobilin camından kolunu çıkartarak sürücüsü olmayan bisikletle seyir halinde yan yana giden otomobilin tehlikeli yolculuğu, diğer araçlar tarafından görüntülendi.


Şaşkınlık veren olay, Döşemealtı ilçesi yolunda meydana geldi. Otomobilde yolcu olarak bulunan vatandaş, aracın penceresinden eliyle bisikletin direksiyonunu tutup, otomobil ile birlikte yola devam etti. Kazaya davetiye çıkartan yolculuk, aynı istikamette seyir halinde giden aracın içerisinde bulunanlar tarafından kayıt altına alındı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.