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Otomobile sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobile sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobile sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Kızılarık Mahallesi üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Yiğithan Özgüven yönetimindeki 07 AFA 010 plakalı otomobil, Mehtap Baltaş'ın kullandığı 07 AFU 654 plakalı otomobille kavşak ortasında çarpıştı. İki otomobil de çarpışmanın şiddetiyle kaldırıma çıkarak durdu. Mehtap Baltaş ise otomobilde sıkıştı.


Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, kullandıkları özel ekipmanlarla otomobilin kapısını keserek Baltaş'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Ambulansa alınan sürücü hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücü Yiğithan Özgüven ise kolundan yaralandı.

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