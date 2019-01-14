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Otomobilin ağaca çarpma anı kameralarda

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin palmiye ağacına çarparak hurdaya döndüğü kazada, 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin palmiye ağacına çarparak hurdaya döndüğü kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi'nde Emre Ö.'nün kullandığı 33 AZF 56 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan palmiyeye çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Emre Ö., çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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