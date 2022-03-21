Otomobilin bagajında kanlar içinde bulunan adamın ölüm nedeni belli oldu

Antalya'da ormanlık alan yakınında park halindeki bir otomobilin bagajında kanlar içerisinde bulunan cesedin Muhammet Aslandoğan'a ait olduğu ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesine bağlı Aktoprak Mahallesi 1261 Sokak'ta yaklaşık 4 gündür park halinde duran 34 SZ 8305 plakalı otomobilin yanına dün 17.45 sıralarında gelen bir genç, aracın üzerinde kontağının olduğunu fark edip, bagajı açtığında başında kurumuş kan izleri bulunan erkek şahsın hareketsiz olduğunu gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, bagajdaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin Muhammet Aslan'a (57) ait olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

“Tedirgin olduk”

Bölge sakinlerinden Ayhan Akdal, aracın yaklaşık 4-5 gündür park halinde olduğunu belirterek, “Perşembe gününden bu yana burada araç. Terk edilmiş bir vaziyette duruyordu. Çok tedirgin olduk” dedi.

Darp izlerine rastlandı

Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrası ilk belirlemelere göre başına sert bir cisimle vurulduğu öğrenilen Aslandoğan'ın cesedi, detaylı otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araçta yapılan incelemede ise çok sayıda çek ve senet bulunduğu belirtildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.