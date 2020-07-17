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Otomobilin camından sarkan kadınların pes dedirten yolculuğu

Antalya’da trafiğin yoğun olduğu çevre yolunda aracın arka pencerelerinden sarkarak hem kendi canlarını hiçe sayan hem de diğer sürücülerin dikkatini dağıtarak kazaya davetiye çıkaran iki kadın görenlere pes dedirtti.

Antalya'da trafiğin yoğun olduğu çevre yolunda aracın arka pencerelerinden sarkarak hem kendi canlarını hiçe sayan hem de diğer sürücülerin dikkatini dağıtarak kazaya davetiye çıkaran iki kadın görenlere pes dedirtti.


Antalya Batı Çevre Yolu'nda seyir halinde olan bir araçtaki yolcu tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki gördü. Çevre yolunda hızla seyreden otomobilin arka camlarının her iki tarafından da bellerine kadar dışarı sarkan ve uzun süre bu şekilde yolculuk yapan iki kadının görüntüsü görenleri hayrete düşürdü. Kadınlardan birinin elindeki içecek kutusunu yola attığı anların da kayda girdiği görüntülerin ardından polis harekete geçti. Plakası tespit edilen otomobilin sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürmekten işlem yapıldı. Görüntüler sosyal medyada da büyük tepki çekti.

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