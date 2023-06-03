İhlas Haber Ajansı

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Otomobilin çarpıp kaçtığı motosikletli kurye yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, aynı istikamette seyir halindeki otomobilin çarptıktan sonra durmayarak olay yerini terk ettiği motosikleti kullanan kurye yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, aynı istikamette seyir halindeki otomobilin çarptıktan sonra durmayarak olay yerini terk ettiği motosikleti kullanan kurye yaralandı.


Kaza; Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Yapay Şelale istikametinden Manavgat Adliyesi istikametine seyir halindeki Servan Dağıtmaz isimli kuryenin kullandığı 07 BDH 327 plakalı motosiklete, aynı istikamette gitmekte olan sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı.


Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına ilk olarak kurye arkadaşları koşarken, yaralı, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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