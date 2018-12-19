Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, D-400 karayolunda M.Ç.'nin kullandığı 07 YTD 88 plakalı otomobil, 15 yaşındaki Ali G.'nin kullandığı ve yoldan karşıya geçmeye çalışan bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ali G., ağır yaralı olarak kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.