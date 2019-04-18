Otomobilin çarptığı kadın öldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşını ziyaret etmek için evinden çıkan 69 yaşındaki Zeynep Demir'e, yolun karşısına geçmek isterken C.K, idaresindeki 07 CKE 79 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Demir, sağlık ekipleri tarafından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Zeynep Demir, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sürücü C.K, gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.