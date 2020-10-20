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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hastanelik oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kavşakta otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, Gülveren ve Mithatpaşa caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan Sil'in kullandığı 07 ALN 943 plakalı motosiklete, Şükrü Yıldız'ın kullandığı 07 LIA 40 plakalı otomobil çarptı.


Kazada, sürüklenerek yaralanan motosiklet sürücüsü Batuhan Sil, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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