Otomobilin çarptığı scooterli genç kız yaralandı, arkadaşı ‘scootermetre' hesabına düştü

Antalya'da arkasındaki arkadaşıyla birlikte yaya geçidinden elektrikli scooter ile geçen üniversiteli genç kız, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Genç kız tedavi için ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazada yaralanmayan arkadaşı da süreli kiralanan scooteri daha fazla ücret yazmaması için direğe bağlayarak kiralamayı sonlandırdı. Kazalı scooterin, henüz polisin işlemleri sürerken başka bir genç tarafından kiralanması ise dikkat çekti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi Dumlupınar Yan Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akdeniz Üniversitesi içerisinde elektrikli scooter kiralayan üniversite öğrencisi C.C.B. (19), arkasına aldığı arkadaşıyla birlikte ışıklı kavşakta yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. İddiaya göre, yayalara kırmızı yandığı sırada yaya geçidinden geçen genç kıza, bu sırada ışıkta bekleyip hareket haline geçen H. H.'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarmayla birlikte scooter ile birlikte yere düşen genç kız yaralandı, arkadaşıysa kazayı yara almadan atlattı.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Hafif yaralandığı belirtilen C.C.B., kavşağa gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kiralama ücreti işlememesi için aydınlatma direğine bağladı

Bu sırada aracın altına sıkışmış vaziyetteki scooter, polis tarafından alınarak kaldırıma konuldu. Yaralanan genç kızın arkadaşıysa süre hesabı kiralanan scooteri daha fazla ücret yazmasın diye kaldırımdan alıp aydınlatma direğine bağladı, ardından uygulamayla kiralamayı sonlandırdı.

Kazalı scooterin, henüz polisin işlemleri sürerken başka bir genç tarafından kiralanması ise dikkat çekti.