İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Antalya’da yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı şahıs ağır yaralandı.

Antalya'da yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı şahıs ağır yaralandı.


Olay, Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi'nde dün saat 23.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumluca istikametinden Finike istikametine giden M.İ. (27) idaresindeki 07 K 5790 plakalı otomobil, D-400 Karayolu Presa Di Finica Otel kavşağında yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen Y.D.'ye (52) çarptı. Kazada ağır yaralanan Y.D., Antalya Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.