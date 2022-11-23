Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Antalya'nın Finike ilçesinde, minibüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza dün öğleden sonra Finike ilçesi Yalnız Mahallesi Elmalı karayolunda meydana geldi. Elmalı'dan Finike'ye 07 V 7065 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan S.E., 07 PN 752 plakalı minibüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan Ercan Balaban'a çarptı. Ağır yaralı olarak Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balaban, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.