İhlas Haber Ajansı

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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde servise yetişmek için yolun karşısına geçmekte olan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde servise yetişmek için yolun karşısına geçmekte olan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Kaza, Antalya Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre; Yapay Şelale istikametinden Adliye istikametine gitmekte olan Ramazan Özden'in kullandığı 07 BDR 98 plakalı otomobil, yaya üst geçidini geçtikten sonra yolun karşısına geçmekte olan Mustafa Karatay'a çarptı.


Otelde çalıştığı ve servise binmek için aniden yola fırladığı belirtilen Karatay, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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