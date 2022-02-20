İhlas Haber Ajansı

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Otomobilin palmiye ağacına çarparak durduğu kazada 2 kişi yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil orta refüj üzerinde bulunan palmiye ağacına çarparak durabildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil orta refüj üzerinde bulunan palmiye ağacına çarparak durabildi. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı yaralandı.


Kaza, Sorgun Titreyengöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Titreyengöl istikametinden Sorgun istikametine seyir halindeki 07 AVC 694 plakalı aracın sürücüsü Kaan T. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü kavşağa yaklaştığında virajı almayarak palmiye ağacına çarptı. Ağaç çarpmanın şiddeti ile devrildi.


Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkan araç sürücüsü Kaan T. ve araçta yolcu olarak bulunan Emrullah D. sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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