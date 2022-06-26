İhlas Haber Ajansı

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Otomobilini kedilerin üzerine sürüp, birini telef etti

Antalya’da bir sürücü aracını iki kedinin üzerine sürdü.

Antalya'da bir sürücü aracını iki kedinin üzerine sürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda kedilerden biri kaçmayı son anda başarırken, otomobilin üzerinden geçtiği kedi telef oldu.


Olay, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu olduğu ileri sürülen otomobil sürücüsü site girişinde bekleyen kedilerin üzerine doğru aracını sürdü. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan o anlar vicdanları sızlattı. Otomobil sürücüsünün üzerine sürdüğü kedilerden biri son anda kaçmayı başarırken, diğer kedinin üzerinden ise otomobil geçti. Acı içinde kıvranan kedi telef oldu.

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