İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobiliyle kamyonun önünde 100 metre sürüklendi, burnu bile kanamadı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kargo kamyonunun yandan çarparak önünde 100 metre sürüklediği otomobil sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kargo kamyonunun yandan çarparak önünde 100 metre sürüklediği otomobil sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kamyonun önünde sürüklenen otomobil sürücüsü, yaşadığına inanamadığını belirterek, “Sürüklenirken bariyerler ile kamyon arasında sıkışıp öleceğim diye düşündüm” dedi.


Kaza, D-400 Karayolu Çolaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Hacı Çakır'ın kullandığı 07 S 7768 plakalı Tofaş Kartal marka otomobile, aynı istikamette seyir halindeki Şükrü Bozan'ın kullandığı 34 AC 3795 plakalı MNG kargo kamyonu çarptı. Meydana gelen kazada kamyon otomobili, sürücünün bulunduğu sol taraftan yanlayarak yaklaşık 100 metre sürükledi. Otomobilin lastikleri parçalanırken, sürücü ise şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı.



“Öleceğimi düşündüm”


Kavşakta kırmızı ışık yandığı için yavaşladığını belirten Hacı Çakır, “Kargo kamyonu kırmızı ışıkta geçtikten sonra yeşil yanınca ben de geçtim. Tam kamyonu geçtiğim sırada beni önüne katıp sürüklemeye başladı. Sürüklenirken bir an bariyerler ile kamyon arasında sıkışacağımı ve öleceğimi düşündüm. Yaşadığıma inanamıyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.